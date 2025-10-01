約15都市で国際化された消費環境建設事業を展開へ

消費が成長の安定と民生への恩恵付与において果たす重要な役割をよりよく発揮させ、多様化し高品質化する消費ニーズをよりよく満たし、インバウンド消費の拡大をアシストするため、財政部（省）と商務部の両当局は全国から約15の試行都市を選び、国際化された消費環境の建設事業を展開する計画だ。人民日報海外版が伝えた。

両当局は9月30日に発表した通知の中で、この政策を明確にした。

同通知によると、試行都市の実施を申請できるのは地級市以上の都市（直轄市、計画単列都市、各省・自治区・直轄市の行政中心都市、地級市・自治州・盟を含む）。また試行都市には条件を満たした国際消費中心都市、それ以外の消費の牽引力が強く発展のポテンシャルが高く海外からの観光客が多い都市も含まれる。政策の実施期間は2年間だ。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月1日