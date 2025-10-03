習近平総書記が天津大学の教員・学生に返信

習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）はこのほど、天津大学の全教員・学生からの手紙に返信し、天津大学の創立130周年にあたり、全ての教員や学生、卒業生に祝意を表した。新華社が伝えた。

習総書記は、「新たな出発点に立ち、みなさんが新時代の中国の特色ある社会主義思想を指針として堅持し、国家重大戦略のニーズに焦点を当て、教育・科学研究改革を深化させ、基礎研究と科学技術の難関攻略を強化し、人材育成の質を高め、経済社会の発展によりよくサービスを提供し、教育強国と科学技術強国の建設および中国式現代化の推進のために新たな貢献を行うことを願う」と述べた。

天津大学の前身は1895年に創設された中国初の現代型大学である北洋大学で、1951年に校名を天津大学に変更した。同大の全ての教員・学生がこのほど、習総書記に書簡を送り、同大の130年間の運営の道のりと近年の発展成果を報告し、人材の自主育成と科学技術による自立自強の道を揺るぎなくしっかりと歩み続け、教育強国の建設へより多くの力で貢献するとの決意を表明した。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月3日