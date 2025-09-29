中国とキューバの国交樹立から65年、両国首脳が祝電交換

習近平国家主席（中共中央総書記）は28日、キューバのディアスカネル大統領（キューバ共産党中央委員会第一書記）と両国の国交樹立65周年を祝う電報を交わした。新華社が伝えた。

習主席は、「65年前、キューバは西半球諸国の中で率先して新中国と国交を樹立し、中国・キューバ関係の新たな章を開いた。この65年間、両国関係は深化・発展し続け、社会主義国家の団結と協力、発展途上国の誠実な互助の模範となってきた。近年、私はディアスカネル大統領と緊密な連絡を保ち、両党・両国関係を新たな高みに導いてきた」と指摘。

さらに、「私は中国とキューバの関係発展を非常に重視しており、ディアスカネル大統領と共に努力し、両国の国交樹立65周年を新たな出発点として、伝統的な友好関係を継続し、高い水準での政治的相互信頼を深化させ、発展協力を体系的に推進し、包括的な戦略協力を強化し、国際的な公平と正義を共に守り、新たな成果を不断に収めるよう中国キューバ運命共同体の構築を推進していきたい」と強調した。

ディアスカネル大統領は、キューバ革命の指導者ラウル・カストロ大将との連名の祝電で、「60年余りにわたり、キューバと中国の関係は年月の試練を経て、発展し続けてきた。双方の政治的相互信頼は厚く、社会主義建設の経験交流は緊密であり、伝統的な兄弟の情誼と友好協力関係は強化され続けてきた。キューバは確固として揺るぎなくキューバ中国運命共同体の構築を推進し、覇権主義に反対していくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月29日