習近平国家主席がマラウイのムタリカ次期大統領に祝電

習近平国家主席は9月26日、マラウイ共和国の大統領に当選したアーサー・ピーター・ムタリカ氏に祝電を送った。新華社が伝えた。

習主席は、「中国とマラウイは誠意ある友好を保ち、相互に支援し合う良き友人で良きパートナーだ。ムタリカ次期大統領はかつて2007年の両国国交樹立に重要な貢献を果たした。国交樹立以来、両国の関係は順調かつ安定して発展し、政治的相互信頼を深め続け、実務協力で実り豊かな成果を収め、互いの核心的利益と重大な懸念に関わる問題で支持し合ってきた。私はムタリカ次期大統領と共に努力し、互恵友好協力を深め、両国の戦略的パートナーシップのさらなる発展を推進し、両国民により良く幸福をもたらすことを望んでいる」とした。（編集TG）

「人民網日本語版」2025年9月28日