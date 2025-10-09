孫磊国連次席大使「中国は国連とAUの協力を支持」

「国連とアフリカ連合の協力」に関する国連安保理の7日の公開会合で、中国の孫磊国連次席大使は、国連とアフリカ連合（AU）の協力を支持する立場を強調した。新華社が伝えた。

孫次席大使は、「国連とAUのパートナーシップは、国際体制の重要な柱を構成しており、アフリカの平和・安全と発展・繁栄の促進にとって重要な意義を持つ。国連とAUの協力強化は、アフリカ及び国際社会の共通利益にかなう。国連と安保理は、AU及び準地域機関による積極的な仲介・調停、アフリカの問題のアフリカの方法による解決を支持する必要がある。国際社会はアフリカ諸国の主権と主導権を尊重し、外部からの干渉や圧力、恣意的な一方的制裁を避け、紛争解決のための良好な外部環境を整えるべきだ。伝統的な援助国は支援規模を拡大し、国際社会は技術・情報面で支援を強化し、アフリカ自らのキャパシティ・ビルディングの強化を手助けする必要がある」と指摘。

さらに、「中国は、アフリカが国際舞台でより大きな役割を果たし、多国間ガバナンス体制における代表権と発言力を高めることを断固として支持する。中国は引き続き実際の行動によって国連とAUの協力強化を支持し、アフリカの平和・発展事業の推進、人類運命共同体の構築により大きな貢献をしていく」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月9日