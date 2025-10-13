饒河で越境消費がますます盛んに　黒竜江省

中国政府によるロシア国民に対するビザ免除政策試行によって、黒竜江省双鴨山市饒河県には多数のロシア人観光客が訪れている。饒河県は、ロシアとのアクセスが非常に便利で、饒河口岸（出入国検査所）は1989年、国務院によって「国家一類口岸」として承認され、中国とロシアの経済・貿易往来と文化交流を促進する上で極めて重要な使命を担ってきた。中国新聞網が伝えた。

今年9月15日に中国がロシア国民に対するビザ免除政策の試行をスタートさせて以来、饒河口岸から中国に入国するロシア人観光客は前年同期比30％増加した。饒河県を訪れたロシア人観光客は、中国料理に舌鼓を打ち、中国式マッサージを体験し、大型商業施設をくまなく歩いて生活用品を購入している。口岸の建設によって、人々の往来が便利になっているだけでなく、地域経済の一体化が進んでいる。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年10月13日