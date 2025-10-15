中国、韓国の造船会社の米国子会社5社に対抗措置

中国商務部（省）は14日、韓国の造船会社ハンファオーシャンの米国子会社5社に対する対抗措置を実施すると発表した。

同部の報道官は同日、「米東部時間10月14日、米国は中国の海事・物流・造船分野に対する通商法301条に基づく調査の最終的な措置を実施し始め、国際法と国際関係の基本原則に深刻に違反し、中国企業の合法的権益に深刻な損害を与えた。ハンファ社の米関連子会社は米政府による同調査および関連措置の実施を支援・協力したとして、中国はこれに強い不満と断固たる反対を表明した」と述べた。

同報道官は、「中国は自国の主権、安全、発展の利益を守るため、『中華人民共和国反外国制裁法』などの関連法令に基づき、国家反外国制裁業務協調メカニズムの承認を受けて、ハンファ社の米関連子会社5社を対抗措置リストに加え、中国国内の組織・個人はこれらの企業と関連の取引や協力などの活動を行うことを禁止した」と説明。

また同報道官は、「中国は米国と関連企業に対し、事実と多国間経済貿易ルールを尊重し、市場経済と公平な競争の原則を遵守し、この問題に関する誤ったやり方を早急に是正し、中国の利益に損害を与えることをやめるよう促す」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月15日