映画スタジオ「横店影視城」の新しい遊び方とは？　浙江省

浙江省東陽市にある映画スタジオ「横店影視城」内の清明上河図景勝地を訪れた観光客は、今や単なる見学者ではなく、脚本を書き換えることさえ可能になっている。刷新されたシーンにより没入体験の可能性が広がり、「全員参加型映画セット」の遊び方が登場している。これにより、伝統的な景勝地が、映画IPとのインタラクティブパークにアップグレード。さらには演劇体験を存分に味わいたい観光客のためにワンストップの映像コンテンツサービスを提供している。観光客は、ミニドラマ撮影チームに加わったり、「横店でエキストラ体験」をすることもでき、その様子を撮影してもらうことができる。また監督となって自らメガホンを取り、撮影後には作品を持ち帰ることもできる。中国新聞網が伝えた。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年10月15日