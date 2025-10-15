世界初の茶産業大規模AIモデル、安徽省で発表

茶の木が病気になっても心配ご無用。スマホで撮影し、大規模AIモデルにアップロードするだけで「診断」が可能になる。10月13日、世界初の茶産業大規模AIモデル「陸羽茶産業大規模AIモデル」が安徽農業大学で正式に発表された。新華網が伝えた。

このモデルは、安徽農業大学の茶樹品種改良・資源利用全国重点実験室の宛曉春室長（教授）が主導して設計。宛氏によれば、この「茶AI頭脳」は茶産業の「万能スマートアシスタント」だ。4万件以上の茶関連文献、5万点以上の遺伝子データを内蔵し、テキストデータは1000万字超、パラメータ規模は1000億に達し、茶百科、茶産業、茶観光、茶文化、茶科学技術などの中核的知識領域をカバー。その知識量は「茶類図書館」に匹敵するという。

このモデルは茶にまつわる様々な質問に回答できるだけでなく、画像認識による「診断」も可能だ。葉の写真から病害虫を特定し、防除に関するアドバイスを提供することができる。現在、質問への回答正確率は85％以上、病害虫識別率は90％以上に達している。（編集SC）

「人民網日本語版」2025年10月15日