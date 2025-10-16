習近平国家主席がセーシェルのエルミニ次期大統領に祝電
人民網日本語版 2025年10月16日11:14
習近平国家主席は15日、セーシェル共和国の次期大統領に当選したパトリック・エルミニ氏に祝電を送った。新華社が伝えた。
習主席は「中国とセーシェルは伝統的に友好関係にあり、互いの核心的利益と重大な懸念に関わる問題で支持し合い、インフラやグリーン発展等の分野における協力で顕著な成果を上げてきた。来年は両国の国交樹立50周年にあたる。私は両国関係の発展を非常に重視しており、エルミニ次期大統領と共に努力し、中国アフリカ協力フォーラム（FOCAC）北京サミットの成果の実行を契機として、両国の戦略的パートナーシップを新たな段階へと押し上げ、両国民により良く幸福をもたらしていくことを望んでいる」とした。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年10月16日
