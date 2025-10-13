習近平国家主席が世界女性サミットで4つの提言

習近平国家主席は13日午前、北京で世界女性サミットの開幕式に出席し、基調演説を行った。

習主席は「未来を展望すると、我々は北京での世界女性会議の初心に立ち返り、女性の全面的な発展を加速させる新たなプロセスに向けて、より広範な共通認識を形成し、より広い道を切り開き、より実務的な行動を取る必要がある」と指摘し、次の4点を提言した。

（1）女性の成長と発展に寄与する良好な望ましい環境を共に築く。

（2）女性事業の質の高い発展を推進する力強い原動力を共に育む。

（3）女性の権益を保障するガバナンス体制を共に構築する。

（4）世界の女性協力を促進する全く新たな章を共に書き記す。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月13日