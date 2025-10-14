習近平国家主席夫妻が世界女性サミットに出席した各国貴賓と記念撮影
人民網日本語版 2025年10月14日11:00
習近平国家主席は13日午前、北京の国家会議センターで開催された世界女性サミット開幕式に出席し、基調演説を行った。
また開幕式に先立ち、習主席と彭麗媛夫人は各国・国際機関代表団の団長夫妻と親しく握手を交わし、記念撮影に臨んだ。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年10月14日
