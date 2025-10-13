習近平国家主席「女性はグローバル・ガバナンス体制の改革・整備における重要な力」

習近平国家主席は13日午前、北京で世界女性サミットの開幕式に出席し、基調演説を行った。

習主席は、「私は先般、グローバル・ガバナンス・イニシアティブを打ち出し、人間本位で、より公正かつ合理的なグローバル・ガバナンス体制の構築を推進することを提唱した。女性は、グローバル・ガバナンス体制の改革と整備における重要な力だ。我々は、女性が時代の責任を担い、グローバル・ガバナンスに深く関与し、その成果を共有することを支持する必要がある。国連が中核的な役割を発揮し、発展途上国の女性のニーズに一層注目し、各国の女性のために広範な協力のプラットフォームを設け、交流と相互参考を深め続け、優れたものを分かち合い、より優れたものを創り上げる活力ある局面の形成を後押しすることを支持する必要がある」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月13日