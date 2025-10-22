中国、演算能力標準体系の構築を加速

中国工業・情報化部（省）は21日、「演算能力標準体系構築ガイドライン（2025年版）」（意見募集稿）に対する意見の一般公募を開始した。これは、全国一体化演算能力ネットワークの建設を推進し、産業発展のニーズに応える先進的で実用的な演算能力標準体系の構築を加速させることを目的としている。

演算能力産業は主にインフラ、演算設備、管理・サービス、応用の促進、セキュリティ保障、グリーン・低炭素などに関わる。

新たな科学技術革命と産業革命が加速する中、中国の演算能力産業はすでに汎用計算、AI計算、スーパーコンピューティングを含む多様な演算能力サプライシステムを形成している。日増しに激しくなるグローバルな科学技術競争に直面する中、より整った演算能力標準体系を構築し、全国の演算能力資源の最適な配置と質の向上を促進することにより、中国の演算能力産業の中核競争力を強化することが急務となっている。

意見募集稿は、「関連文書の演算能力標準体系の構築強化に関する要求の実施を推進し、演算能力標準のグランドデザインを整備し、演算能力市場の秩序を規範化し、技術イノベーションと応用の普及を推進し、演算能力産業エコシステムの育成・拡大を図り、デジタル経済の質の高い発展に向けた新たな原動力を喚起する」と明確に打ち出した。

意見募集稿によれば、2027年までに基礎・汎用設備、演算能力施設、演算能力デバイス、演算能力とネットワークの融合、演算能力の相互接続、演算能力プラットフォーム、演算能力の応用、演算能力のセキュリティ、グリーン・低炭素などの面で50項目以上の標準を策定・改定し、演算能力標準体系の構築を効果的に推進する。標準の宣伝・理解促進および実施・普及を手がける企業は500社を超えており、複数の標準応用ケースが蓄積されている。

意見募集稿は、「産業チェーンの意思疎通・協調メカニズムを構築し、産業チェーンの川上から川下に至る企業が演算能力標準の策定に共同で参加し、統一の規範・標準を構築し、多様な演算能力の応用モデルと技術ソリューションを掘り起こし、国産化された統一的・開放的な演算能力エコシステムの構築を加速させる」と提起している。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月22日