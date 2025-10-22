中国が「AIキャパシティビルディング・ワークショップ」開催、外交部「現代化の成果による恩恵を各国の人々に」

外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は21日の定例記者会見で、20日に上海で始まった「第3回AIキャパシティビルディング・ワークショップ」に関して下記の説明を行った。

中国が「AIキャパシティビルディング・ワークショップ」を開催し続けてきたのは、国連総会で採択された「AIキャパシティビルディングに関する国際協力の強化」決議及び「全ての人々の幸福のためのAIキャパシティビルディング・アクションプラン」を実行に移すための実務的な取り組みだ。

ワークショップは、各国政府の代表を幅広く招き、AIのインクルーシブな発展とグローバル・ガバナンスの促進を共に話し合い、各国代表から高い評価を得ており、「言った事は必ず守り、着手した事は必ずやり遂げる」という中国の大国としての責任感を示してきた。

中国はワークショップの開催を契機として、各方面と踏み込んだ意見交換や討論を行い、AI技術を含む現代化の成果が各国の人々に恩恵をもたらすようにし、中国式現代化の成果によって世界の発展に新たな機会を提供していくことを望んでいる。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月22日