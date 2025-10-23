観光客を魅了する浙江省金華の多彩な文化・観光体験

浙江省金華市寺平古村では10月12日、「迎娘娘（女神を迎える祭り）」、「舞竜」、「道情（伝統的な歌と語り）」など一連の民俗活動が行われ、観光客を魅了した。中国新聞網が伝えた。

金華の文化・観光資源は豊かでバラエティに富み、見所も豊富だ。観光客は、羅埠鎮で本場の郷土料理に舌鼓を打ち、熊猫猪猪楽園で素晴らしいパフォーマンス「両頭烏」を鑑賞できる。また、金華観・双竜洞・氷壺洞などの観光スポットの絶景も、訪れた人々を魅了して止まない。これらの多彩な観光体験が、金華の豊かな文化・観光生態をともに構築し、さまざまな旅の選択肢を観光客に提供している。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年10月23日