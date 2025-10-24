中共中央が記者会見 強大な国内市場は中国式現代化の戦略的拠り所
人民網日本語版 2025年10月24日15:46
中共中央は24日午前に記者会見を開き、中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（四中全会）の精神について説明を行った。
国家発展改革委員会の鄭柵潔主任（党組織書記）は「強大な国内市場の構築において、大国の経済はいずれも内需主導であり、市場は現代世界において最も希少な資源となっている。強大な国内市場は、中国式現代化の戦略的拠り所だ。『国民経済・社会発展第15次五カ年計画の策定に関する中共中央の提言』は、内需拡大という戦略的基点の堅持・拡大を打ち出し、3つの面で重点任務をまとめ、『増量の拡大・効率の向上・循環の円滑化』という3つの重要ポイントをしっかりと把握する必要があるとした」と説明した。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年10月24日
