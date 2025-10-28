中国9月の一定規模以上工業企業の利益が20％以上増　企業利益の回復が加速

国家統計局が27日に発表したデータによると、今年9月には、全国の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）の利益は前年同期比で21.6％増加し、8月より1.2ポイント上回った。また成長率は2ヶ月連続で20％を超えた。

1-9月には、一定規模以上の工業企業の利益は同3.2％増加し、昨年8月以降の月間成長率で最高となり、1-8月に比べて2.3ポイント上昇し、回復ペースが加速している。

光大証券のマクロ研究チームは、「年初以来、工業企業の利益が回復しているのは、主に『駆け込み輸出』および『両新』政策（大規模設備の更新と消費財の買い替え促進政策）の強化がもたらした量的な改善によるもので、前年同期の低水準が支えとなっているため、今年10-11月の企業利益は急増傾向を保つ見込みだ。しかし今回の企業の利益回復プロセスは比較的穏やかなものになると見込まれている」とした。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月28日