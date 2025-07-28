中国1-6月の一定規模以上の工業企業利益、前年同期比1.8％減

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中国国家統計局によると、今年1—6月には、全国の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）の利益総額は、前年同期比1.8％減の3兆4365億元（1元は約20.6円）となった。

同期には同工業企業のうち、国有持株企業の利益総額は同7.6％減の1兆1091億2000万元、株式制企業は同3.1％減の2兆5330億4000万元、外資系企業および香港特別行政区・澳門（マカオ）特別行政区・台湾地区資本の企業は同2.5％増の8823億1000万元、民間企業は同1.7％増の9389億7000万元だった。

6月単月では、一定規模以上の工業企業の利益総額は同4.3％減となった。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年7月28日