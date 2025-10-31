豊かな暮らしをもたらすキンモクセイの香り　広西・三江

広西壮（チワン）族自治区三江侗（トン）族自治県斗江鎮にある農業科学技術企業の工場で10月28日、作業員がキンモクセイの選別・平干し・乾燥を行っており、工場内にはかぐわしい香りが漂っていた。同鎮は、ここ数年、粤桂（広東と広西）協力などの資源面での優位性を拠り所として、栽培・加工・販売を一体化したキンモクセイの全産業チェーンの構築に取り組み、乾燥キンモクセイやキンモクセイ茶などの製品を粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深圳、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、澳門＜マカオ＞両特別行政区によって構成されるクラスター）に販売してきた。小さなキンモクセイの花の香りが産業を活性化し、人々の生活を豊かにし、農村を美しくしている。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年10月31日