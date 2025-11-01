習近平国家主席がカナダのカーニー首相と会談

アジア太平洋経済協力機構（APEC）第32回首脳非公式会議に出席するために韓国の慶州を訪れた中国の習近平国家主席は現地時間10月31日午後、カナダのカーニー首相と会談した。

習主席は、「今年は中国とカナダの国交樹立55周年、戦略的パートナーシップ構築20周年に当たる。双方が共に努力することで、両国関係は回復と発展の好ましい勢いを示している。このことは両国に共通する利益に合致する。中国とカナダ双方は客観的かつ理性的な認識を確立し、互いを正しく見つめ、両国の共通かつ長期の利益の観点から中国とカナダの関係の発展を推進せねばならない」と強調した。

カーニー首相は、「カナダ新政権は対中関係を極めて重視している。両国関係の改善と発展のチャンスを捉え、国交樹立の初心に立ち返り、失われた時間を取り戻し、二国間協力を再開し、実務的かつ建設的な方法でカナダと中国の関係のいっそうの成果達成を推進することを期待する」と述べた。

中国国際放送局（CRI）より 2025年11月1日