習近平国家主席が高市早苗首相と会談

人民網日本語版　2025年10月31日16:59

習近平国家主席は31日午後、第32回アジア太平洋経済協力（APEC）非公式首脳会議に出席するため訪れた韓国・慶州で、日本の高市早苗首相と会談を行った。（編集LX）

