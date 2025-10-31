習近平国家主席が高市早苗首相と会談

習近平国家主席は31日午後、第32回アジア太平洋経済協力（APEC）非公式首脳会議に出席するため訪れた韓国・慶州で、日本の高市早苗首相と会談を行った。（編集LX）

このウェブサイトの著作権は人民網にあります。

掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。

Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn