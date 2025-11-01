中国、新たに2都市がユネスコ創造都市ネットワークに加盟

10月31日は「世界都市デー」だった。国連教育科学文化機関（ユネスコ）はこの日、世界の58都市が同機関の「創造都市ネットワーク」への加盟を承認されたと発表した。これには中国の泉州と無錫が含まれている。これにより、同ネットワークの加盟都市は世界で408都市となった。

創造都市ネットワークは、クラフト＆フォークアート、メディアアート、デザイン、映画、食文化、文学、音楽、建築の8つの創造的な分野で構成されており、うち建築は新設された分野である。今回、泉州は食文化の分野で、無錫は音楽の分野で選出された。

中国からはこれまでに、北京（デザイン）、杭州（クラフト＆フォークアート）、青島（映画）、順徳（食文化）など複数の都市がこのネットワークに加盟している。（編集AK）

「人民網日本語版」2025年11月1日