河南太行山観光PR大会が河南省新郷市で開幕

河南省新郷市にある八里溝景勝地で9月26日夜、河南太行山観光PR大会が開催された。大会では、没入型体験やテーマ発表、商品PR、メディア取材活動など様々なスタイルを通じて、河南省太行山脈の雄大な風景や奥深い文化、観光文化発展の新たな姿を多角的に紹介した。人民網が伝えた。

北京市と河北省、山西省、河南省にまたがる太行山は、中国の地理と地形において「分界の山」と言える。太行山の物語をより深く、生き生きと伝えるため、大会会場ではメディア取材活動の始動式が行われた。全国の主要メディアの記者たちが太行山に足を運び、レンズとペンで太行山の山河の美しさ、文化の厚み、発展の新しさを記録し、発信する。（編集TG）

「人民網日本語版」2025年9月28日