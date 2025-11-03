王文涛商務部部長が日本の赤沢亮正経済産業大臣と会談

写真提供・商務部公式サイト

中国商務部（省）の王文涛部長は10月30日、韓国・慶州で日本の赤沢亮正経済産業大臣と会談し、両国の経済貿易関係等について意見を交換した。

王部長は「現在、一国主義と保護主義が国際経済貿易秩序に打撃を与えている。両国は向き合って進み、輸出管理対話等の枠組みを活用し、産業チェーン・サプライチェーンの安定性と円滑性を共同で維持するべきだ。中国側は日本側に対して、中国の関係エンティティ（企業・団体等）を輸出管理の外国ユーザーリストから早急に除外するよう促す。両国が世界貿易機関（WTO）を中心とする多国間貿易体制を共に維持し、地域経済協力の進展を後押しし、世界経済により多くの安定性をもたらすことを望む」とした。

赤沢大臣は「日本側は中国との経済貿易関係の発展を重視しており、中国側と建設的かつ安定的な関係を構築し、政策対話を積極的に行い、理解と相互信頼を深め、実務協力を拡大し、ルールに基づく国際経済秩序を共に維持していくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月3日