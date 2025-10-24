10月25日から 「深中通道」の西人工島文化観光プロジェクトが試験的にスタート

広東交通集団は今月22日の取材に対して、「深中通道」（深セン-中山ブリッジ）の西人工島において、今月25日から、文化観光プロジェクトが試験的に実施されることを明らかにした。プロジェクトはその後、12月に正式に実施されることになる。

橋、人工島、海底トンネルが一体化している海を跨ぐ世界レベルの交通ターミナルプロジェクトである「深中通道」の全長は約24キロ。世界最高レベルの記録10件を打ち立てており、現時点で、世界において建設難度が最も高い海を跨ぐ交通ターミナルプロジェクトの一つとなっている。

面積約13万7000平方メートルの西人工島では今月25日から、約1ヶ月間にわたり、ストレステストが実施される。月曜日から金曜日までは、企業や研学団体の予約、土曜日と日曜日は一般向けの予約を受け付ける。

内部テストに参加する観光客は、予約完了後、指定の乗り場からバスに乗って島に向かい、実地体験を通して、粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、澳門＜マカオ＞両特別行政区によって構成される都市クラスター）の海を跨ぐ「深中通道」の科学知識普及拠点の見学コースの設置、VR/ARインタラクティブデバイスの適合性、関連サービスの提供といった面に対し、意見や提案を寄せることになっている。

チケット購入のための公式ミニプログラム「深愛票」の情報によると、深セン市から出発する場合、バス停となる「人民大厦」か「前海湾」の都市間路線バス乗り換えポイントからバスに乗ることができる。また中山市から出発する場合は、バス停となる「中山博覧センター」からバスに乗ることができる。正式オープン後のチケット料金は大人が188元(1元は約21.4円)、学生が158元、児童・優待券が128元となっている。往復の移動時間と島における観光時間を合わせて約3時間のコースとなっている。飲食関連の施設とサービスも現在準備中で、12月末には正式オープンする予定となっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年10月24日