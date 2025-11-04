哈爾浜鉄道が「ダブル11」ネット通販イベントのピーク対応貨物輸送を開始　黒竜江省

高速鉄道列車G1276号が3日、「ダブル11（11月11日のネット通販イベント）」の貨物440個を積載し、黒竜江省哈爾浜（ハルビン）西駅から湖北省武漢に向けて出発した。これにより、中国鉄路哈爾浜局集団有限公司による「ダブル11」ピーク期におけるスピード輸送サービスが常態化し、高い効率での運行段階に入った。中国新聞網が伝えた。

同社は、「ダブル11」期間中、毎日80本以上の高速鉄道列車を利用して貨物輸送することを計画しており、山東省青島、武漢、さらには黒竜江省斉斉哈爾（チチハル）、牡丹江、佳木斯（ジャムス）など各地への輸送に対応する。今年の「ダブル11」高速鉄道輸送能力は、昨年同期比14％増加する見通し。列車は、収納スペースと高速鉄道貨物用キャビネットを最大限活用し、乗客と貨物の分離を実現し、乗務員によるリアルタイム巡回によって貨物の安全を保障する。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月4日