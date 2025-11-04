中国初の海上風・波浪観測衛星、「媽祖号」と命名

11月2日に開かれた第10回世界媽祖文化フォーラムで、中国初の海上風・波浪観測衛星が正式に「媽祖号」と命名された。中国新聞社が伝えた。

この衛星は2027年に打ち上げ予定で、海上風・波浪状況をリアルタイムで監視し、海洋・気象予報の実施、海洋資源の開発促進、海洋防災・減災対策への技術支援を目的としている。

媽祖（まそ）の本名は林黙といい、北宋時代の建隆元年（960年）に福建省莆田市の湄洲島で生まれた。生涯にわたり善行を積み、民を救済したことで広く敬われた。雍熙4年（987年）9月9日、海難救助の最中に命を落とした後、その徳を偲んだ人々が祠を建てて祀り、「媽祖」と呼ぶようになり、東方海上の女神として信仰されている。

自然資源部（省）国家衛星海洋応用センターの前センター長・林明森氏は、「媽祖精神の核心は徳を立て、善を行い、大いなる愛を示すことであり、海洋分野では特に海上救助に現れている。海洋衛星は高精度・高速・広域・全方位という特長を持ち、多様な要素を同時に観測できるため、海洋防災・減災において重要な役割を果たす」と語った。

また今年7月、中国気象局は「2025世界人工知能大会」で、全国民向けの早期警戒に関する中国発のソリューション「媽祖（MAZU）」構想を発表し、国際社会で大きな反響を呼んだ。「MAZU」という名称の4文字は、それぞれ多災害（Multi-hazard）、警報（Alert）、格差ゼロ（Zero-gap）、普遍性（Universal）の頭文字に対応している。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年11月4日