中国建築テクノロジー館の古代建築展示ホールがリニューアルオープン

湖北省武漢市の中国建築テクノロジー館の古代建築展示ホール今月4日、リニューアルオープンした。展示ホールは、展示・陳列のスタイルや見学コースが最適化されているほか、展示品とコンテンツがさらに充実し、文化財、模型、マルチメディアインタラクティブデバイスなどを通して、素晴らしい技術が駆使されている中国古代建築の輝かしい成果が紹介されている。新華網が伝えた。

中国建築テクノロジー館の常設展示エリアの一つである古代建築展示ホールの一部の文化財は、展示期間が3ヶ月となっている。また、見学は無料だが、事前予約が必要となっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月6日