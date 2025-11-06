2025世界計算大会、湖南省長沙市で開催へ

2025世界計算大会が11月20日から21日にかけて湖南省長沙市で開催される。大会は「万物を計算し、湖南で未来を――インテリジェントコンピューティングが駆動する新たな質の生産力」をテーマに、開幕式・テーマ報告会、特別企画、産業支援イベント、イノベーション成果展示など、計12のテーマイベントが予定されている。中国新聞網が伝えた。

今回の大会には、国家産業政策の権威専門家をはじめ、ノーベル経済学賞受賞者のトーマス・サージェント氏など世界的な学術リーダー、さらに10数人の中国科学院・工程院の院士が出席し、世界の計算技術トレンドとマクロ政策について深く分析する見通しだ。また、国内外の大学研究者、企業経営者、起業家が集まり、エンボディドAI、グリーンデータセンター、インテリジェントコンピューティングなどのホットトピックをめぐって100回以上のセッションを行う予定で、「世界の計算分野における10大イノベーション成果」や「10大発展トレンド」などの重要成果も発表される。

成果展示では、昇騰384スーパーノードシステム、スパコンAI（人工知能）融合演算能力クラスター、人型ロボット、スマートコネクテッドカー、ブレイン・マシン・インターフェースなどの革新的な製品が一堂に披露される。また、湖南省が推進する「AI＋」行動計画の「5つの10大」特別展示も併催され、計算技術があらゆる産業を支援する「湖南発ソリューション」が示される。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年11月6日