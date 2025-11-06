世界インターネット大会、3年連続で100％グリーン電力供給を実現

2025年世界インターネット大会烏鎮サミット（以下「烏鎮サミット」）が11月6日から9日にかけて、浙江省桐郷市烏鎮で開催される。今回のサミットも「グリーン開催」の理念を継続し、すべての会場と施設が再び100％グリーン電力でまかなわれる。烏鎮サミットが全会場をグリーン電力で運営するのは、23年以来3年連続となる。科技日報が伝えた。

国網嘉興電力供給公司の関係責任者によると、烏鎮サミットは510枚のグリーン電力証書を購入し、50万キロワット時（kWh)以上のグリーン電力の調達に成功した。すべての電力は西北地域のクリーンエネルギー拠点から供給され、二酸化炭素排出量を380トン以上削減できる見込みだという。

同社は会場向けに省エネ・脱炭素のカスタムプランを策定し、「太陽光発電ドクター」システムを稼働。屋上ソーラーや太陽光発電フェンスなどの設備をリアルタイムで監視・診断している。このほか、烏鎮全域では900本以上の公共充電ポール、2600基以上の個人用充電ポール、さらにスマート移動式充電ロボットが連携し、「5分充電圏」を構築。会期中のグリーンモビリティのニーズに的確に応えている。

特筆すべきは、グリーン電力供給に加え、電力供給保障の科学技術水準も同時に向上していることだ。同社は一人用「6in1」装置、AR（拡張現実）グラス、ドローンポート、送電線用マイクロ撮影装置などを導入することにより、「送電—変電—配電—利用」の全工程をカバーするデジタル電力保障システムを構築し、電力運用状況のリアルタイム可視化、スマート調整、迅速な対応を実現している。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年11月6日