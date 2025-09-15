中国西北地域初のグリーン電力入札取引が成立

西北地域初となる、中国で2件目のグリーン電力入札取引が11日、青海電力取引センターで無事成立した。取引量は2332万キロワット時（kWh)に達した。今回の取引は、中国のエネルギー消費におけるグリーン化・低炭素化を推進する上で重要な参考となり、また青海省のクリーンエネルギー産業先進地の建設に強力な支援を提供している。科技日報が伝えた。

青海省海南蔵（チベット）族自治州の1000万kW級再生可能エネルギー拠点の太陽光発電産業パークで企業の電気設備の稼働状況を点検する国網青海省電力公司の職員。撮影・徐琛

今回の取引では、青海省の24の発電事業者と2つの電力ユーザーが電力取引プラットフォームを通じて、自主的な入札対象の申告や取引相手の選択、時間帯別の電力量・電力価格の確認など、全プロセスをオンラインで実施した。グリーン電力入札取引モデルでは、グリーン電力契約が再生可能エネルギーの出力曲線により正確かつ即時的に対応し、新エネルギー発電の変動性に効果的に対処したことで、新エネルギー企業の中長期的なグリーン電力入札取引への参加意欲を大きく高めた。

グリーン電力入札取引は新しい電力取引モデルであり、売買双方が取引プラットフォームに入札を掲載し、グリーン電力量や価格などの需給情報を公開し、条件に合致する相手が応札するか、または双方が同時に掲載・応札することで、最終的に応札の結果により取引を成立させる仕組みだ。このモデルは、従来の二者間取引における契約締結や当事者間での調整といった手続きを簡略化し、グリーン電力取引の組織効率を大幅に向上させ、エネルギーの安定供給とエネルギートランスフォーメーションの大局を力強く支えている。

青海省は中国有数のクリーンエネルギー資源が豊富な地域だ。今年8月末時点で、青海電網の総設備容量は7721万1200kWに達し、そのうちクリーンエネルギーの設備容量は7216万300kWで、全体の93.46％を占める。新エネルギー設備容量は5576万8200kWで、全体の72.22％を占め、いずれも全国をリードしている。この顕著な優位性がグリーン電力取引に強固な資源基盤を提供している。これまでに青海電力取引センターは省内で39億kWhのグリーン電力取引を達成し、年間目標を14億kWh上回った。これにより、電力の安定的で適正な価格供給が効果的に保証され、エネルギー消費総量およびエネルギー消費強度の両方を抑制する目標のさらなる実現が進んでいる。（編集ES）

「人民網日本語版」2025年9月15日