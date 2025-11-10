中国10月のCPI、前年比で上昇に転じ　PPIは前月比で年内初の上昇

中国国家統計局が11月9日に発表したデータによると、10月の消費者物価指数（CPI）は前月比、前年比ともに0.2％上昇した。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは前年比で1.2％上昇し、上昇幅は6カ月連続の拡大となった。

工業生産者出荷価格指数（PPI）は前月比では、前月の横ばいから0.1％上昇に転じ、年内初の上昇となった。前年比では2.1％低下したが、下落幅は3カ月連続で縮小した。

（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年11月10日