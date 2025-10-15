＜速報＞中国9月のコアCPI上昇幅が引き続き拡大　PPIの下落幅はさらに縮小

中国国家統計局都市司（局）の董莉娟首席統計官は、15日に今年9月の消費者物価指数（CPI）および生産者物価指数（PPI）データについて解説した。

董首席統計官によると、9月の消費市場は全体として安定して推移した。CPIは前月比で0.1％上昇し、前年同期比では0.3％低下した。一方で、食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは前年同期比で1％上昇し、上昇幅は5ヶ月連続で拡大した。全国統一大市場の整備が着実に進み、市場の競争秩序が引き続き改善される中、PPIは前月比で横ばいとなり、前年同期比では2.3％低下、下落幅は前月より0.6ポイント縮小した。

（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年10月15日