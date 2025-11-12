外交部「EUは中国企業に公平で透明かつ差別のないビジネス環境を提供すべき」

外交部（外務省）の11日の定例記者会見で、林剣報道官が欧州委員会の中国企業に対する差別的措置について質問に答えた。

【記者】欧州委員会がEU加盟国に対し、華為技術（ファーウェイ）と中興通訊（ZTE）を通信ネットワークから段階的に排除するよう迫る方法を検討しているとの報道について、中国としてコメントは。

【林報道官】中国企業は長年にわたりEUで法規に則り事業を行い、EU市民に質の高い製品とサービスを提供するとともに、現地の経済・社会発展と雇用に積極的に貢献してきた。法的根拠や事実に基づく証拠がないまま、行政手段によって企業の市場参加を強制的に制限し、さらには禁止することは、市場原理と公正競争原則に著しく背くものだ。

事実が証明しているように、中国の通信企業の高品質で安全な機器の排除を強行した特定の国は、自国の技術発展プロセスが遅滞したうえ、巨額の経済的損失を被った。経済や貿易の問題を安全保障問題化し、政治問題化することは、技術の進歩と経済発展を阻害し、自国を利することなく他国を害する結果となる。我々はEUに対して、企業の対EU投資意欲を損なわぬよう、中国企業に公平で透明性のある差別のないビジネス環境を提供するよう促す。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月12日