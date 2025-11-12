中国とカナダの外相が電話会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は11日、要請に応じてカナダのアナンド外相と電話会談を行った。新華社が伝えた。

王氏は「両国首脳間の共通認識の着実な実行は、現在の中国・カナダ関係における最も重要なアジェンダだ。中国はカナダ側と意思疎通を強化し、実効性ある措置を講じ、各分野における交流や協力の再開を加速させ、実務的・建設的な方法で中国・カナダ関係のさらなる改善と発展の勢いを確固たるものにしていくことを望んでいる。両国の外務・商務当局は連携を強化し、相互理解・譲歩、友好的協議の精神に基づき、各々の理にかなった懸念事項を適切に解決し、両国関係の健全で安定的かつ持続可能な発展を後押しすることができる」とした。

アナンド外相は「カナダは中国側と契機を捉え、各レベル・分野で対話と意思疎通を強化し、相互理解・信頼を深め、両国の戦略的パートナーシップを立て直し、貿易、領事、麻薬対策、エネルギー等の分野でより多くの互恵的成果を上げ、両国首脳間の重要な共通認識を共にしっかりと実行に移していくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月12日