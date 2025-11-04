外交部「カナダと各分野で交流・協力の再開を望む」

習近平国家主席は10月31日午後、韓国・慶州で開催された第32回アジア太平洋経済協力（APEC）非公式首脳会議に出席した際、カナダのカーニー首相と会談し、両国関係のさらなる改善と発展について重要な共通認識に達し、戦略的指針を示した。外交部（外務省）の毛寧報道官は11月3日の定例記者会見で、中国・カナダ関係について「中国側はカナダ側と共に努力し、今回の会談を契機として、両国間の各分野における交流や協力を再開・再始動し、互いの関心事である具体的な経済貿易問題の解決を推進し、両国関係が一日も早く健全で安定した持続可能な正しい軌道に戻る後押しをし、両国民により良く幸福をもたらしていくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月4日