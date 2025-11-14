有人宇宙船「神舟20号」の宇宙飛行士、まもなく東風着陸場へ帰還
人民網日本語版 2025年11月14日10:52
中国有人宇宙事業弁公室の情報によると、有人宇宙船「神舟20号」の宇宙飛行士チームは11月14日、有人宇宙船「神舟21号」に搭乗して東風着陸場へ帰還する予定だ。現在、神舟20号の陳冬宇宙飛行士、陳中瑞宇宙飛行士、王傑宇宙飛行士はいずれも良好な状態にあり、着陸場および各試験システムは、宇宙飛行士の帰還を迎えるための各種準備を急ピッチで進めている。新華社が伝えた。
計画によれば、次のステップとして適切なタイミングで有人宇宙船「神舟22号」を打ち上げる予定だ。（編集YF）
「人民網日本語版」2025年11月14日
