中国2025年のAI玩具市場、290億元に達する見込み

資料写真（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

工業・情報化部（省）消費品工業司（局）の何亜瓊司長（局長）は19日、同部が開催した記者会見で、「統計によると、2024年の中国のAI（人工知能）玩具市場の規模は約246億元（1元は約22.1円）に上り、25年通年では290億元に達する見込みだ。中国には世界で最も整った玩具産業チェーンが構築されており、生産技術が先進的で、技術労働者の質が高く、産業としての優位性が顕著であり、世界の消費者に優れた品質、手ごろな価格の玩具製品を提供することができる。関連機関の試算によれば、25年には、中国国内市場の玩具小売額は1000億元を超える」と説明した。

関連データを見ると、24年の中国国内市場の玩具小売総額は20年比25.5％増の978億5000万元に達した。また、玩具製品輸出額は同19.1％増の398億7000万ドル（1ドルは約157.1円）に達し、輸出製品の4割以上が米国および欧州連合（EU）市場向けとなっている。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月20日