中国、611種類の生成AIサービスが届出を完了

生成AI（生成的人工知能）サービスの革新的発展と規範的な応用を促進するため、国家インターネット情報弁公室は関係当局とともに「生成AIサービス管理暫定規則」の要求に基づき、生成AIサービスの届出作業を継続的に進めていることが11月11日、国家インターネット情報弁公室への取材で分かった。今年11月1日時点で、計611種類の生成AIサービスが届出を完了したという。新華社が伝えた。

世論形成や社会動員能力を有する生成AIサービスを提供する場合は、所在地のインターネット情報機関を通じて届出や登録手続きを行うことができる。すでに公開されている生成AIアプリケーションや機能については、使用している届出や登録済みの生成AIサービスの情報を、製品の目立つ位置や詳細ページなどに公示し、モデル名称、届出番号、または公開番号を明記する必要がある。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年11月12日