2025年の両院院士選出結果が発表　144人が当選

中国科学院と中国工程院は11月21日、2025年の院士選出結果を発表し、中国科学院院士73人、中国工程院院士71人が新たに選出された。人民網が伝えた。

新たに当選した中国科学院院士の平均年齢は57.2歳で、最年少は44歳、最年長は66歳だ。60歳（60歳含む）以下が67.1％を占め、女性科学者は5人が当選した。新たに当選した中国工程院院士のうち、西部地域の遠隔地に根ざして研究を続けてきた専門家が6人、女性科学者が8人いる。

今回の両院院士の選出は、国家の戦略的ニーズを重視し、科学技術イノベーションによる新たな質の生産力の牽引という発展の要件を際立たせたものだ。今回の選出を通じて、院士の年齢構成、専門分野、地域、業種の配置がさらに最適化された。

今回の選出後、現在の中国科学院院士は908人、現在の中国工程院院士は1002人となっている。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年11月24日