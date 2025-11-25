活況を呈する風力発電機のローター軸生産　河北省秦皇島

河北省秦皇島経済技術開発区にある風力発電産業基地の生産現場では11月24日、最大出力8メガワットの風力発電機のユニットの最終組立段階に入っていた。この発電設備は、1台で年間約1500万キロワット時のグリーン電力を供給することができる。同区では、太陽光発電セル・太陽光発電モジュール・太陽光発電設備製造のほか、洋上風力発電・原子力発電・水力発電・水素エネルギー・蓄電など各産業を一体化した新エネルギー設備製造業基地の建設が進められている。これまでに、同区の新エネルギーおよびハイエンドスマート製造産業クラスタには、一定規模以上の工業企業が100社あり、今年第3四半期（1－9月）の営業収入は176億3300万元（1元は約22.1円）に達した。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月25日