国内初の地下水素貯蔵施設水素ステーションの累計水素供給量が400トンを突破　重慶

重慶市九竜坡区竜門陣大道に位置する中国石化半山環道総合エネルギーステーションは、国内初の水素貯蔵施設技術を応用した水素ステーションだ。1日当たりの水素供給能力は1000キログラムに達し、2021年から供用がスタートした。新華網が伝えた。

同ステーションの11月26日の公式発表によると、同ステーションは安全かつ安定した運用を約1500日にわたり実現し、累計水素供給量が400トンを突破したという。これにより、中国は、高圧地下水素貯蔵技術と商業化運用の両面で重要なブレイクスルーを達成したことになる。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月28日