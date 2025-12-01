外交部「誤った発言を撤回するよう日本側に促す」
人民網日本語版 2025年12月01日16:36
外交部（外務省）の林剣報道官は1日の定例記者会見で、日本の台湾関連発言について「日本は口先ではその場しのぎの発言を繰り返し、行動面では自分の考えを押し通している。中国は断じてこれを受け入れない。重大な原則的問題において、日本がごまかしやその場逃れをすることは決して許されない。我々は日本側に対し、歴史を鑑とし、深く反省し、中国側の要求を真剣に受け止め、誠実さを以て誤った発言を撤回し、中国に対する約束を実際の行動で示すよう促す」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2025年12月1日
