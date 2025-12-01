外交学院が学術シンポジウム開催 高市首相の誤った発言と戦後国際秩序に焦点
人民網日本語版 2025年12月01日11:22
外交学院人類運命共同体研究センターは11月29日、北京で学術シンポジウム「戦後国際秩序の破壊を許さない――高市早苗首相の意図は何か？」を開催した。中国新聞網が伝えた。
同シンポジウムには、北京大学、清華大学、中国人民大学、中国政法大学、国際関係学院、中国社会科学院、中国外文局、中国現代国際関係研究院、中国国際問題研究院、外交学院などから著名な専門家や学者が参加した。
出席者らは、高市早苗首相の誤った発言の動機、中日関係における法理上の攻防、対抗措置の正当性、国際世論の動向といった重要な議題をめぐり深く踏み込んだ討論を行った。また、「カイロ宣言」「ポツダム宣言」、そして国連総会第2758号決議のいずれもが、中国の台湾に対する主権を明確にしていると指摘。「高市首相の発言は、中日の四つの政治文書の精神からの深刻な背離、中国の主権及び領土的一体性への重大な挑戦であり、中国人民と反ファシズム同盟国及び各国の人々の感情を深く傷つけるもので、戦後国際秩序への重大な挑戦であり、逆行行為であり、軍国主義の亡霊を呼び戻すものだ。断固として阻止することで、悪事を真似る者への戒めとしなければならない」とした。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年12月1日
注目フォトニュース
関連記事
- 反省がなく、撤回もないのに、対話と交流ができるのか
- 外交部「高市首相が不法で無効な『サンフランシスコ平和条約』を強調するのは過ちに過ちを重ねる行為」
- 中国と米国は第二次世界大戦の勝利の成果を共に守るべき
- 「平和憲法」を厳守して初めて日本は国際社会に受け入れられる
- 外交部「日本は『一貫した立場』を正確かつ完全に説明すべき」
- 一線を越えた挑発と独断専行で、高市首相は自業自得の結末を招く
- 外交部「高市首相の台湾関連発言は『台湾独立』分裂勢力に重大な誤ったシグナルを送る」
- 王毅氏「日本の現職指導者が台湾関連の挑発的発言を行い、公然と歴史を逆行させている」
- 外交部「在日中国人と中国系機関の安全を確保するよう日本側に促す」
- 日本で「中華人民共和国に台湾問題を論じる資格なし」との声 中国外交部が厳しく反論
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn