外交部「高市首相の台湾関連発言は『台湾独立』分裂勢力に重大な誤ったシグナルを送る」

外交部（外務省）の毛寧報道官は28日の定例記者会見で、「日本はかつて台湾に対して半世紀の長きに及ぶ植民地支配を行い、筆舌に尽くし難い罪行を犯した。民進党当局の『日本に媚びて独立を図る』ことは非常に軽蔑すべきものである。日本の高市早苗首相の台湾関連発言は中国の内政に干渉し、『台湾独立』分裂勢力に重大な誤ったシグナルを送るものであり、台湾海峡の平和と安定を脅かしている」とした。

また「今年は中国人民抗日戦争勝利80周年に当たり、台湾光復（日本の植民地支配からの解放）80周年にも当たる。日本は歴史の罪を深く反省し、歴史の教訓を汲み取り、『一つの中国』原則を厳守し、台湾問題で言動を慎むべきだ。中国は日本に対し、誤った発言を撤回し、中国の内政干渉を止め、中国に対する約束を実際の行動で示すよう求める」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年11月28日