王毅氏がパウエル英首相補佐官と会談

王毅中共中央政治局委員（中央外事活動委員会弁公室主任）は11月28日、北京で英国のパウエル首相補佐官（国家安全保障担当）と会談した。新華社が伝えた。

王氏は「英国が中英関係を長期的視点で捉え、中国の発展を理性的かつ友好的に受け止め、積極的かつ実務的な対中政策を遂行し、中国と向き合って進み、問題に正面から向き合い、協力という中心的基調を把握することを望む」と表明。

日本関連の問題における中国の原則的立場を詳しく述べたうえで、「英国が引き続き『一つの中国』原則を堅守し、中国と共に第二次世界大戦の勝利の成果を守ることを望む」とした。

パウエル首相補佐官は、一貫性・持続性・戦略性ある対中関係の発展を望む労働党政権の考えを強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月1日