列車に現金10万元忘れたら戻って来る？

広西壮（チワン）族自治区の靖西駅から広東省の深セン東駅に向かう列車K950号が南寧-黎塘区間を走行していた際、鄧厚県列車長は、鉄道オンラインサービス12306のカスタマーサービスから落とし物情報を受け取った。それは、「旅客の盛さんが現金10万元(1元は約22.0円)が入ったリュックを列車に置き忘れた」という内容だった。

盛さんによれば、南寧駅で下車する際にリュックを忘れてしまったとのことで、リュックの中にある現金は息子の結婚資金なのだという。

鄧列車長が落し物情報を受け取った時、列車は南寧駅を出てすでに約50分経っていた。「旅客はとても焦っており、少しでも早く見つけ出してあげたい」と思った鄧列車長は、直ちに警乗する警察官に連絡して探してもらった。

列車長と警察官が盛さんの乗っていた席まで来ると、寝台車両の中段に盛さんが説明した通りのリュックがあった。周囲の旅客の持ち物でないことを確認したうえで、2人が動画を撮影しながらリュックを開けたところ、10万元の未開封の札束が入っていた。

鄧列車長はリュックを発見するとすぐに盛さんに電話して、「リュックが見つかりました。10万元はそのままです。安心してください！」と伝えた。

それを聞いた盛さんは「本当にありがとうございます！今日リュックを取りに行きたいのですが、どうすればいいですか？」と急いでいることを伝えた。

そこで、鄧列車長は一番速い方法をすぐに調べ、「リュックは次の貴港駅で下ろし、高速列車に乗せ換えて南寧東駅まで運びます。夜9時過ぎにはそこで受け取ることができます」と丁寧に伝えた。

現金を安全に運ぶために、貴港駅の駅員と列車の乗務員が一緒に現金を届けたという。

同日午後9時半、盛さんは現金10万元が入ったリュックを無事受け取り、「リュックを見つけてくれた鉄道職員に本当に感謝している。丁寧に対応してくれたし、とてもスピーディだった」と話していた。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月1日