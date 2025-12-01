国際定期貨物列車「中欧班列」の累計運行本数が12万本を突破

四川省成都市青白江区にある国際鉄路港から11月28日正午ちかく、国際定期貨物列車「中欧班列」X8086号がゆっくりと発車した。これにより「中欧班列」の累計運行本数は12万本を突破し、その輸送貨物額は4900億ドル（1ドルは約155.8円）を上回った。新華網が伝えた。

現在、「中欧班列」はすでに中国国内128都市で開通しており、欧州26ヶ国232都市とアジア11ヶ国100都市以上と繋がり、ユーラシア全域をほぼカバーしている。「中欧班列」が輸送する貨物の品目は、53カテゴリー、5万種類以上の商品まで拡大し、自動車・自動車部品、機械設備、電子・電気製品などの高付加価値を備えた貨物が主要輸出品目となっている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月1日