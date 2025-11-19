中欧班列、累計運行本数が12万本に迫る

資料写真（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

第2回中欧班列（国際定期貨物列車）国際協力フォーラムが18日、陝西省西安市で開催された。中国国家鉄路集団有限公司の郭竹学会長は同日に行われたフォーラム開幕式で、「中欧班列はすでに累計運行本数が12万本に迫り、欧州26ヶ国の232都市とアジア11ヶ国の100都市以上に通じている」と述べた。

同日のフォーラムで「中欧班列発展報告（2025）」が発表された。それによると、ベラルーシ、ドイツ、カザフスタン、モンゴル、ポーランド、ロシアなどの国が中欧班列の運営に持続的に深く関わり、アルマトイ、モスクワ、ミンスクなどは今や中欧班列の重要なハブ都市になったという。

現在、中欧班列で輸送される貨物の品目は53カテゴリー、5万種類以上に拡大し、自動車・自動車部品、機械設備、電子電気製品といった高付加価値貨物が、中国の中欧班列による主要輸出品になっている。

同時に、欧州から中国へ輸出される貨物の品目は電気機械製品、貴金属、医療機器、食品、酒類などが含まれ、ますます多くの欧州の特徴的な製品が、中欧班列を利用して中国市場に入るようになった。2024年末時点で、中欧班列の累計貨物輸送額は4264億ドル（1ドルは約155.5円）に達している。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月19日